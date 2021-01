Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un très gros coup se rapproche pour Zinédine Zidane !

Publié le 13 janvier 2021 à 22h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le Bayern Munich, David Alaba se rapprocherait visiblement d'un accord avec le Real Madrid.

Déjà considéré comme l'équipe favorite pour accueillir David Alaba, le Real Madrid continue d'avancer concernant le défenseur autrichien. Le joueur d'Hans-Dieter Flick se retrouve en fin de contrat avec le Bayern Munich à l'issue de la saison en cours, et a déjà la possibilité de signer un contrat avec l'équipe de son choix. Si David Alaba a mis un point d'honneur à terminer la saison à Munich, son aventure avec le club bavarois, où il était arrivé en 2009, touche irrémédiablement à sa fin et tout semble indiquer que le joueur de 28 ans poursuivra sa carrière avec le Real Madrid.

Des discussions déjà entamées entre le Real et Alaba