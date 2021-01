Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le suspense est à son comble pour cette recrue hivernale !

Publié le 13 janvier 2021 à 22h10 par Th.B.

Alors qu’un accord total aurait été convenu entre le FC Barcelone et Eric Garcia, rien n’assurerait pour le moment qu’un transfert aurait lieu cet hiver. Les élections présidentielles donneraient en partie le ton. Explications.

Formé au FC Barcelone, Eric Garcia avait cependant décidé de quitter La Masia pour signer son premier contrat professionnel à Manchester City. La cause ? Son souhait de parfaire sa formation sous la houlette de Pep Guardiola. Cependant, il serait temps de rentrer à la maison dans l’esprit du défenseur central espagnol et l’entraîneur des Skyblues assurait en août dernier que Garcia avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Son retour au FC Barcelone serait acté selon Fabrizio Romano qui a assuré sur son compte Twitter qu’un accord entre le FC Barcelone et le clan Garcia aurait été trouvé. Il ne reste maintenant plus qu’à savoir si le Barça parviendra à formuler une offre de transfert à Manchester City pour cet hiver ou attendra l’été prochain afin de s’attacher gratuitement les services de l’international espagnol. Les élections présidentielles étant programmées pour le 24 janvier prochain auraient un fort impact sur un potentiel deal cet hiver, qui ne sera pas aisé à mettre en place.

5M€ ou rien pour Eric Garcia, les élections déterminantes pour le dossier