Mercato - ASSE : Un cadre de Claude Puel se rapproche de la sortie !

Publié le 13 janvier 2021 à 23h45 par B.C.

Alors qu’il est dans sa dernière année de contrat, Romain Hamouma se rapproche d’un départ de l’ASSE. Explications.

Figure de l’AS Saint-Etienne depuis 2012, Romain Hamouma pourrait prochainement quitter le Forez. Le10sport.com vous a en effet révélé en décembre dernier qu’aucun accord n’avait encore été trouvé entre l’attaquant de 33 ans et son club pour une prolongation de contrat. Il y a pourtant urgence puisque Romain Hamouma sera libre à l’issue de la saison, et plusieurs clubs s’activent déjà en coulisses pour tenter de convaincre le joueur de signer gratuitement l’été prochain. De quoi inciter l’AS Saint-Etienne à repasser à l’action ?

Aucune avancée pour la prolongation d’Hamouma