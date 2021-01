Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, prolongation… Mbappé face à un énorme dilemme !

Publié le 14 janvier 2021 à 7h45 par T.M.

Actuellement, tout le monde se demande ce que fera Kylian Mbappé pour son avenir. Et pour le joueur du PSG, ce choix pourrait bien être déterminant…

Leonardo s’est lancé dans une grosse opération prolongation au PSG. Si ça discute pour Juan Bernat et Angel Di Maria, les deux grosses priorités se nomment Neymar et Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022. D’ailleurs, cela avancerait plutôt bien avec le Brésilien. Enclin à rester au PSG, Neymar devrait prochainement recevoir une proposition. Quid de Mbappé ? Pour l’ancien de l’AS Monaco, cela est plus incertain et les rumeurs sont nombreuses. Un transfert au Real Madrid fait de plus en plus parler. Kylian Mbappé va donc devoir prendre une décision et celle-ci est très importante.

« Une importante réflexion »