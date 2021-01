Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : A l'OL, on s'enflamme pour le gros coup Islam Slimani !

Publié le 13 janvier 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OL et l'ASSE étaient en concurrence pour le recrutement d'Islam Slimani. Alors qu'ils ont remporté leur bras de fer avec les Verts, les Gones ont officialisé ce mercredi l'arrivée de l'ancien de l'AS Monaco. Lors de la conférence de presse de présentation du joueur, Jean-Michel Aulas, Juninho et Islam Slimani, lui-même, ont pris la parole. Et le buteur algérien a expliqué pourquoi il avait recalé les Verts de Claude Puel.

Dans une situation compliquée à Leicester, Islam Slimani a suscité l'intérêt de l'ASSE et de l'OL comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Selon nos informations du 9 janvier, les Gones de Jean-Michel Aulas avaient trouvé un accord avec l'ancien de l'AS Monaco sur les bases d'un contrat de 18 mois, soit jusqu'en juin 2022. D'accord avec Islam Slimani, l'OL a finalement remporté son bras de fer avec l'ASSE et officialisé l'arrivée du buteur de 32 ans ce mercredi. Lors de sa présentation officielle, Islam Slimani était aux côtés de Juninho et de Jean-Michel Aulas. Alors qu'il a pris la parole le premier, le président de l'OL s'est réjoui de la signature de l'international algérien avant d'évoquer son avenir. « On est très heureux d'accueillir Islam. L'opportunité s'est présentée, je remercie Juni qui a pris les choses en main comme d'habitude pour permettre à Moussa (Dembélé) de partir en prêt et d'accueillir Islam. Si les choses se passent bien, pourquoi pas aller au-delà (de 2022) » , a confié Jean-Michel Aulas.

«Si les choses se passent bien, pourquoi pas aller au-delà de 2022»

Après Jean-Michel Aulas, Juninho a pris le micro et a lâché ses vérités sur les coulisses de l'arrivée d'Islam Slimani. « On a beaucoup parlé avec Islam (Slimani) en début de saison, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Il a un état d'esprit formidable, beaucoup d'expérience. J'ai tout essayé en début de saison, ça n'a pas marché, mais il est là aujourd'hui et tout le club est content. Il manque de rythme, mais je ne pense pas qu'il a besoin de beaucoup de temps pour être en forme. Je suis persuadé qu'il va réussir » , a précisé le directeur sportif de l'OL.

«Je voulais vraiment venir, Lyon est parmi les meilleurs clubs d'Europe»