Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria jouerait avec le feu dans ces dossiers chauds !

Publié le 13 janvier 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que les situations de Florian Thauvin et Jordan Amavi doivent urgemment être résolues, du côté de l’OM, on n’en ferait toutefois pas une priorité absolue.

Les temps sont durs actuellement du côté de l’OM. En effet, les finances du club phocéen sont dans le rouge, ce qui obligerait Frank McCourt et Pablo Longoria à prendre de grosses décisions pour résoudre cela. Comme l’a révélé Le Parisien , les pertes se chiffreraient à près de 150M€ à l’OM, en conséquence, aucun joueur ne serait retenu en cas d’offre satisfaisante. Et sur la Canebière, on verrait d’ailleurs d’un bon oeil des départs de joueurs à grosse valeur marchande comme Boubacar Kamara.

Une prolongation pour Thauvin et Amavi ?