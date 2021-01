Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une solution radicale pour résoudre cette catastrophe à 150M€ !

Publié le 13 janvier 2021 à 16h15 par T.M.

Compte tenu du contexte actuel, les pertes sont colossales pour les clubs européens. L’OM n’y échappe pas et sur la Canebière, cela pourrait engendrer de très grosses conséquences.

Depuis de nombreux mois déjà, les comptes de l’OM sont dans le rouge. Le club phocéen avait d’ailleurs dû faire avec certaines sanctions du fair-play financier. Il va donc rapidement falloir inverser la tendance, mais les derniers mois n’ont clairement pas aidé à cela. En effet, à cause de la pandémie de coronavirus, le manque à gagner a été énorme. A cela s’ajoute également les problèmes du football français avec Médiapro concernant les droits TV. Les pertes de revenus sont ainsi colossales et selon les informations du Parisien , du côté de l’OM, on chiffrerait même cela à 150M€.

Les portes sont grandes ouvertes !