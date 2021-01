Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme coup de tonnerre pour le recrutement !

Publié le 15 janvier 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham, Dele Alli est annoncé avec insistance dans le viseur du PSG. Mais le club anglais refuserait de le laisser partir cet hiver…

Le 8 janvier dernier en conférence de presse, Mauricio Pochettino avait préféré botter en touche concernant le mercato hivernal du PSG : « C’est un sujet à traiter en interne. Cela fait 5 jours que nous sommes là, il y a déjà plein de choses à gérer avec notre arrivée. C’est un sujet en plus, et comme je l’ai déjà dit, on réfléchira et on parlera ensemble pour trouver les meilleures solutions », avait expliqué l’entraîneur argentin. Pourtant, les pistes seraient déjà concrètes pour le PSG puisque Pochettino envisagerait très sérieusement de relancer Dele Alli, son ancien protégé de Tottenham en l’attirant au Parc des Princes. Mais ce dossier rencontre un premier obstacle…

Tottenham bloque Dele Alli