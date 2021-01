Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos... La grosse mise au point de Pochettino !

Publié le 14 janvier 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Après la victoire du PSG contre l'OM lors du Trophée des Champions (2-1), Mauricio Pochettino a été interrogé sur différents sujets par les médias espagnols. Et bien évidemment, en ce mois de janvier, l'entraîneur parisien n'a pas échappé aux questions sur le mercato.

Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino n'a pas échappé aux questions sur le mercato. Il faut dire que le technicien argentin débarque en pleine période de mercato d'hiver et plusieurs dossiers brûlants concernent le PSG. A commencer par le départ de Kylian Mbappé, régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. « Les rumeurs à propos de Mbappé et du Real Madrid ? On est à Paris. Il y en a toujours. On a des discussions en interne, avec Leo en tête. Le moment venu on communiquera », confiait d'ailleurs Pochettino ces derniers jours en conférence de presse. De manière générale, l'ancien entraîneur de Tottenham manie la langue de bois lorsqu'il s'agit d'évoquer le mercato et le recrutement bien qu'il ait déjà évoqué le sujet en coulisses avec Leonardo. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Mauricio Pochettino aimerait d'ailleurs récupérer Dele Alli.

«C'est incroyable le nombre de rumeurs qui circulent au PSG»