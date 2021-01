Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse déconvenue pour le recrutement de Pochettino ?

Publié le 14 janvier 2021 à 17h30 par T.M.

Si Mauricio Pochettino répète qu’il n’a toujours pas pensé au mercato du PSG, les idées sont tout de même là. Il est notamment question d’une possible arrivée de Dele Alli, ancien protégé du technicien argentin à Tottenham. Alors que des retrouvailles pourraient donc se produire dans les prochains jours, cette opération serait considérablement compromise.

Ce mercredi, Mauricio Pochettino a réussi son premier gros test sur le banc du PSG. En effet, l’Argentin a vu son équipe s’imposer face à l’OM, remportant ainsi le Trophée des Champions. Après seulement 3 matchs, l’entraîneur parisien s’offre donc son premier titre dans la capitale, le premier également de sa carrière. Ce premier test passé, d’autres gros dossiers restent indécis pour ce mois de janvier et les questions concernent notamment le mercato qui sera réalisé cet hiver. D’ailleurs, dans les prochains jours, Pochettino devrait rencontre Leonardo pour discuter de ce gros dossier. Qui sera donc le premier renfort du natif de Murphy au PSG ? Compte tenu du contexte financier actuel, il ne faudrait pas s’attendre à de grosses folies, mais il y aurait certaines idées. L’une d’elles mène notamment à Dele Alli, ancien protégé de Mauricio Pochettino à Tottenham. Et pour le Britannique, rien ne va actuellement chez les Spurs, n’entrant pas dans les plans de José Mourinho. Retrouver son ancien entraîneur au PSG serait donc une bonne opportunité, ce qui lui permettrait de relancer sa carrière. D’ailleurs, selon les dernières informations de Simone Rovera, journaliste pour Téléfoot La Chaine , Dele Alli aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir : cet hiver, il veut rejoindre le PSG et Mauricio Pochettino.

Le veto de Tottenham !