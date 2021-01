Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Pochettino veut boucler son transfert !

Publié le 14 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG où il pourrait d’ailleurs retrouver son ancien mentor Mauricio Pochettino, Dele Alli serait déterminé à quitter Tottenham cet hiver.

Lors de sa toute première conférence de presse en tant qu’entraîneur du PSG, le 9 janvier dernier, Mauricio Pochettino avait été invités à commenter les pistes menant à Christian Eriksen et Dele Alli : « C’est un sujet à traiter en interne. Cela fait 5 jours que nous sommes là, il y a déjà plein de choses à gérer avec notre arrivée. C’est un sujet en plus, et comme je l’ai déjà dit, on réfléchira et on parlera ensemble pour trouver les meilleures solutions », expliquait alors Pochettino. Pourtant, en coulisses, l’une de ces deux pistes pourrait bien se rapprocher du PSG cet hiver.

Dele Alli déterminé à partir ?

Comme l’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano, Dele Alli souhaite absolument quitter Tottenham pour rejoindre un autre club cet hiver dans l’optique de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro l’été prochain, qu'il souhaite disputer avec l'Angleterre. Reste à savoir si le PSG parviendra à rafler la mise avec le milieu offensif…