Mercato - Real Madrid : Mourinho prêt à récupérer un joueur de Zidane ? La réponse !

Publié le 13 janvier 2021 à 23h30 par La rédaction

Peu utilisé par Zinédine Zidane au Real Madrid, Éder Militão intéresserait José Mourinho et Tottenham. Néanmoins, l'affaire serait encore loin d'être réglée...

Arrivé en provenance du FC Porto en juin 2019 contre la somme de 50M€, Éder Militão n'aura jamais réellement justifié l'investissement financier consenti par le Real Madrid. Le défenseur central n'a jamais trouvé sa place dans le club madrilène, à tel point qu'il n'a disputé que quatre rencontres cette saison. N'entrant visiblement pas dans les plans de Zinédine Zidane, Éder Militão pourrait trouver un nouveau point de chute pour terminer la saison actuelle, et il se murmure qu'un ancien entraîneur du Real Madrid serait intéressé par ses services.

Tottenham intéressé par un prêt