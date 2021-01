Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette annonce forte sur les coulisses du départ de Strootman !

Publié le 13 janvier 2021 à 22h15 par A.D.

Alors qu'il ne fait pas vraiment partie des plans d'André Villas-Boas, Kevin Strootman a rejoint la ville de Gênes pour relancer sa saison. Sur le point d'obtenir le prêt du milieu de terrain de l'OM, Francesco Marroccu, directeur sportif du Genoa, s'est livré sur les dessous de son arrivée.

A la peine à l'OM, Kevin Strootman va finir la saison ailleurs. En effet, le milieu de terrain néerlandais s'est envolé pour Gênes et devrait y être prêté jusqu'à la fin de la saison. Interrogé sur son départ, Kevin Strootman a confirmé la tendance et a fait part de son immense satisfaction. « Je suis très heureux d'être de retour en Italie, je me sentais très bien ici. Ensuite, je suis allé en France. Et maintenant je suis content de cette opportunité et de pouvoir jouer au Genoa. Pourquoi ai-je choisi le Genoa ? J'étais dans une situation qui n’était pas bonne pour moi, je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Alors j'ai parlé à ma famille et à mon agent : nous voulions retourner en Italie, le Genoa était intéressé dès le début, a tout fait pour m'avoir et j'en suis très content » , a expliqué le milieu de terrain de l'OM à Sky Sport Italia . Alors que Kevin Strootman est sur le point de s'engager avec le Genoa, Francesco Marroccu s'est également réjoui et a dévoilé les coulisses de cette arrivée.

«La négociation a duré cinq minutes»