Mercato - OM : Longoria fait le forcing pour ce départ inattendu !

Publié le 13 janvier 2021 à 14h00 par A.M.

Malgré sa volonté de rester à l'OM, Nemanja Radonjic serait toujours sur le départ. Le club phocéen chercherait à le prêter à l'étranger.

Titulaire lors des deux dernières rencontres de l'OM, à la place de Dimitri Payet, Nemanja Radonjic ne cache plus ses ambitions. Présent en conférence de presse, l'ailier serbe affichait sa volonté de rester à Marseille cet hiver : « Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucun club qui m'a contacté. Je suis sûr de rester à l'OM jusqu'à l'été, après on verra. Sassuolo ? Je ne sais rien sur le sujet. On ne m'a rien dit. Les seules choses que je sais, c'est parce que je le lis sur internet. Je le répète je veux rester à l'OM jusqu'à l’été ». Malgré tout, l'OM ne serait pas sur la même longueur d'onde.

Radonjic toujours sur le départ ?