Mercato - PSG : Le retour de Neymar fait encore parler à Barcelone !

Publié le 13 janvier 2021 à 12h45 par B.C.

Alors que sa prolongation au PSG prend forme, Neymar fait toujours parler à Barcelone en vue des élections présidentielles du club culé. Favori pour devenir président, Joan Laporta a de nouveau été interrogé sur un retour de la star auriverde.

« Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu'il se passera à l'avenir », confiait Neymar en décembre. Comme révélé par le10sport.com dès l’été dernier, l’international brésilien a changé de position concernant son avenir. Alors qu’il voulait à tout prix retourner au FC Barcelone à l’été 2019, Neymar s’imagine désormais rester au PSG, et les négociations pour sa prolongation avanceraient. Malgré tout, un retour au Barça est toujours évoqué en Catalogne alors qu’un nouveau président sera prochainement élu. Plusieurs candidats ont ouvert la porte du club culé à Neymar, mais de son côté, Joan Laporta préfère rester mesuré.

« Un retour de Neymar ? Je ne vais pas citer de noms »