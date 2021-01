Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL toujours d’actualité pour Mauro Icardi ?

Publié le 15 janvier 2021 à 9h15 par T.M.

Dernièrement, il était annoncé qu’avec l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, Mauro Icardi n’avait pas l’intention de s’en aller. Pour autant, l’hypothèse d’un départ resterait d’actualité pour l’attaquant argentin qui pourrait entrer dans une opération colossale.

Remis de ses blessures, Mauro Icardi peut enfin montrer de quoi il est capable à Mauricio Pochettino. Elu homme du match lors du Trophée des Champions face à l’OM, l’Argentin a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent et le duel avec Moise Kean pour le poste de numéro 9 s’annonce acharné. Mais Icardi semble déterminé à vouloir réussir sous les ordres de Mauricio Pochettino. En effet, il y a quelques jours, la presse argentine révélait qu’un départ n’était pas d’actualité pour le natif de Rosario, ne pensant qu’à réussir au PSG.

Icardi contre Dybala ?