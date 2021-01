Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le trio d’attaque XXL de Mauricio Pochettino déjà compromis ?

Publié le 15 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur de Mauricio Pochettino en marge du mercato estival, Sergio Agüero qui viendrait épauler Neymar et Kylian Mbappé au PSG, serait susceptible de faire faux bond à son compatriote argentin.

Outre Dele Alli qui serait la priorité hivernale de Mauricio Pochettino selon Simone Rovera, l’entraîneur du PSG aurait déjà sa petite idée pour le mercato estival. Alors que les noms de Paul Pogba et de Lionel Messi sont liés au Paris Saint-Germain, Pochettino apprécierait particulièrement le profil de Sergio Agüero d’après l’agent de joueurs Bruno Satin. Point positif pour le PSG, le buteur de Manchester City sera libre de tout contrat comme Goal l’a souligné mercredi, les dirigeants des Skyblues ne prévoyant pas de le prolonger. Grâce à l’éventuelle arrivée d’Agüero dans la capitale, Pochettino pourrait se mettre à rêver d’un trio d’attaque formé par Kylian Mbappé, Neymar et Sergio Agüero. Néanmoins, il se pourrait que le plan de Mauricio Pochettino ne puisse pas se réaliser.

« Agüero est très intéressé par l’idée de retourner en Argentine »