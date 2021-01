Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, City… Tout est tracé pour l’avenir de Sergio Ramos !

Publié le 15 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Pourtant annoncé dans le viseur du PSG, Sergio Ramos n’aurait « aucune chance » de rejoindre le club de la capitale selon Guillem Balague et devrait même finir par prolonger son contrat au Real Madrid.

« Si je suis du côté de Sergio Ramos ou du Real Madrid pour sa prolongation ? Je ne peux me positionner d'aucun côté, Sergio (Ramos) est mon ami et je veux le meilleur pour lui. Il est heureux. C'est entre lui et le club. Je ne peux pas m'impliquer ». À l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée mercredi soir, Luka Modric faisait passer ce message concernant l’imbroglio entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Le capitaine des Merengue réclamerait un salaire égal à l’actuel et deux années de contrat supplémentaires pour apposer sa signature pour un nouveau bail lorsque les dirigeants du Real Madrid ne songeraient qu’à lui offrir une nouvelle saison avec un salaire réduit de 10%. La situation aurait atteint une impasse pour le vétéran du Real Madrid qui se trouve dans les six derniers mois de son contrat. De quoi alarmer le PSG et Manchester City notamment. Néanmoins, tout cela ne serait que du bruit et d’après le journaliste de SPORT Guillem Balague, le dénouement de ce feuilleton serait déjà connu.

« Il y a des désaccords pour son nouveau contrat, mais il va rester »