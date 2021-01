Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un énorme coup à 60M€ pour remplacer Mbappé !

Publié le 15 janvier 2021 à 10h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours incertain au PSG, Leonardo n'aurait pas abandonné la piste menant à Paulo Dybala et préparerait une offre à 60M€.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé et Neymar sera le sujet brûlant du côté du PSG. Et pour cause, le contrat des deux stars prend fin en juin 2022 et pour le moment, les discussions n'ont pas abouti à un accord pour prolonger. Mais alors que l'optimisme est de rigueur pour le Brésilien, la situation est bien différente concernant le Champion du monde, régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Les négociations avec Kylian Mbappé semblent plus compliquées et un départ l'été prochain n'est pas à exclure, ce qui pousse Leonardo à anticiper en lui cherchant un remplaçant.

Le PSG prêt à offrir 60M€ pour Dybala ?