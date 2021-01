Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation inattendue sur le salaire de Tuchel !

Publié le 15 janvier 2021 à 8h45 par La rédaction

Remercié à six mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel a quitté le PSG pour laisser place à Mauricio Pochettino. En attendant de trouver un point de chute, il reste tout de même lié au club de la capitale.

Les dirigeants du PSG ayant pris la décision de remercier Thomas Tuchel dans le but de faire venir Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur, l'Allemand est désormais libre de trouver un nouveau club. En attendant d'avoir l'opportunité de prendre les rênes d'une nouvelle équipe, Thomas Tuchel reste bel et bien lié au PSG. Du moins, uniquement sur le plan économique. Ayant été limogé à six mois de la fin de son contrat, Tuchel percevrait encore une partie de l'argent que lui devrait le Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel perçoit toujours son salaire

Comme le rapporte Abdellah Boulma, Thomas Tuchel souhaitait percevoir l’intégralité de ses indemnités de départ. Leonardo, directeur Sportif du PSG, aurait refusé mais l'entraîneur allemand continuerait tout de même de toucher l'intégralité de son salaire en attendant de trouver un nouveau club. Outre des premières pistes en Premier League, du côté de Chelsea notamment, le désormais ex-entraîneur du Paris Saint-Germain suscite l'intérêt de la direction du Bayern Munich, qui aimerait convaincre Thomas Tuchel de venir prendre la place de Hans-Dieter Flick.