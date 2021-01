Mercato - PSG : Thomas Tuchel a un plan très clair pour rebondir !

Foot - Mercato - PSG

Licencié du PSG en fin d'année, Thomas Tuchel ne devrait pas avoir dû mal à rebondir, en cas de licenciement de Frank Lampard, Chelsea pourrait miser sur le technicien allemand.

A six mois de la fin de son contrat, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions au PSG. En froid avec Leonardo, le technicien allemand a également payé les résultats mitigés de la première partie de saison. Mauricio Pochettino a ainsi été rapidement nommé pour le remplacer. De son côté, Thomas Tuchel, qui continue de toucher son salaire du PSG en attendant de trouver un nouveau club, devrait rebondir assez rapidement compte tenu du fait que plusieurs bancs prestigieux pourraient se libérer prochainement.

C'est notamment le cas de Chelsea où la situation de Frank Lampard est incertaine. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Roman Abramovitch apprécie grandement le profil d'Andreï Shevchenko. Toutefois, d'autres pistes sont étudiées, à commencer par celle menant à Thomas Tuchel. Selon les informations de Christian Falk, journaliste de BILD , les Blues envisageraient même de nommer Avram Grant en intérim jusqu'à la fin de la saison puis l'ancien entraîneur du PSG s'installerait sur le banc de Chelsea l'été prochain.

TRUE This option is being discussed at @ChelseaFC if Lampard is dismissed: Avram Grant could take over now, and Thomas Tuchel will be Manager in summer @BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/f5z28svDzp