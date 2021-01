Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est fixé pour sa première recrue hivernale !

Publié le 15 janvier 2021 à 12h00 par La rédaction

Ronald Koeman veut renforcer son effectif en ce mercato hivernal et il ne s'en cache pas. L'une des pistes prioritaires du FC Barcelone n'est autre que celle d'Eric Garcia, dont le prix a été fixé par Manchester City.

En difficulté sur le plan financier et en l'absence d'un président à sa tête, le FC Barcelone est dans l'obligation d'attendre pour pouvoir se renforcer au cours de ce mercato hivernal. Même si un report est évoqué en raison de la crise liée au coronavirus, l'élection d'un nouveau président devrait se tenir le 24 janvier prochain. En attendant, Ronald Koeman et les seins se penchent sur différents dossiers qui pourraient se débloquer prochainement, parmi lesquels se trouve la piste Eric Garcia. Un dossier brûlant des Blaugrana puisqu’un accord aurait déjà été trouvé avec le défenseur de Manchester City, bien décidé à revenir au sein de son club formateur.

Un retour qui s'élève à 10M€ pour Eric Garcia !