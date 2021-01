Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette grande confidence sur l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 15 janvier 2021 à 7h00 par La rédaction

En grande forme ces derniers temps du côté de Barcelone, Ousmane Dembélé ravit de plus en plus son entraîneur Ronald Koeman. Mais les apparences pourraient être trompeuses. Et l'incertitude planerait sur son avenir.

Ce n’est plus une nouvelle, Ousmane Dembélé est revenu en grande forme. Depuis son retour de blessure, l’international français enchaîne les bonnes performances match après match. Le joueur de 23 ans semble même avoir retrouvé de la légitimité auprès des supporters du FC Barcelone. Après la qualification en finale de Supercoupe d’Espagne ce mercredi aux tirs au but contre la Real Sociedad, le joueur a encore été salué par les fans. Mais également par son entraîneur, Ronald Koeman, très satisfait de son état de forme. Mais les apparences pourraient être trompeuses.

La Juventus en pole position