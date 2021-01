Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour Claude Puel, la situation est limpide à Saint-Étienne !

Publié le 15 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors que sa situation aurait pu être fragilisée par le départ forcé de Xavier Thuilot, Claude Puel a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir qui s’écrit bel et bien à l’ASSE.

Arrivé à l’automne 2019 au même moment que le désormais ex-directeur général des services des Verts Xavier Thuilot, récemment remercié par la direction de l’ASSE, Claude Puel aurait pu suivre selon Le Courrier Picard . Mais d'après Manu Lonjon, journaliste d’ Eurosport notamment, l’avenir de l’entraîneur de l’ASSE ne serait pas menacé. Président du club stéphanois, Roland Romeyer aurait seulement voulu reprendre la main sur l’organisation à en croire les informations de Lonjon. Invité à s’exprimer sur sa situation, Claude Puel, qui est aussi un membre du directoire de l’ASSE, a assuré que son départ du Forez ne serait pas dans les tuyaux.

« C’est le club qui est fragilisé pour toutes les raisons énumérées, pas moi »