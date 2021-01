Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un énorme coup de tonnerre se confirme dans ce dossier brûlant !

Publié le 14 janvier 2021 à 12h00 par A.M.

Très intéressé par Mostafa Mohamed, l'ASSE bute pour le moment sur les exigences de Zamalek qui continue de réclamer 5M€. Une somme toujours trop élevée pour les finances des Verts.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, les négociations entre l'ASSE et Zamalek sont au point mort pour Mostafa Mohamed. Une tendance confirmée par Jean-Luc Buisine. Contacté par FilGoal , le directeur de la cellule de recrutement des Verts a ainsi révélé que « les négociations se sont arrêtées mais à l'initiative de Zamalek. Zamalek avait donné son accord sur les modalités financières du transfert mais il s'est rétracté après cet accord. Nous étions parvenus à un accord pour recruter Mostafa Mohamed sur un contrat qui s'étend sur 4 ans et demi. Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur Claude Puel, et il est convaincu que ce que ce dernier peut donner une impulsion à sa carrière pour jouer à l'avenir en Premier League. Mais les négociations sont maintenant au point mort . » Il faut dire que le club égyptien serait intransigeant.

Zamalek toujours trop gourmand pour Mostafa Mohamed