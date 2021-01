Foot - Barcelone

Barcelone : Au Barça, Dembélé impressionne plus de Lionel Messi !

Publié le 13 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Au FC Barcelone, tout le monde n’a d’yeux que pour Lionel Messi bien évidemment. Toutefois, Ousmane Dembélé ne serait également pas en reste…

En 2017, le FC Barcelone a connu un terrible tremblement de terre en voyant Neymar filer au PSG. Toutefois, les Catalans n’ont pas tardé pour le remplacer en allant chercher Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund. Recruté à prix d’or, le Français n’a cependant jamais réellement montré toute l’étendue de son talent, miné par de nombreuses grosses blessures. Dembélé a donc connu de nombreuses difficultés au Barça, pourtant, le talent du champion du monde serait indéniable.

Dembélé impressionne