Barcelone - Malaise : Les vérités de Koeman sur sa relation avec Messi !

Publié le 9 janvier 2021 à 23h00 par H.G.

Dans un contexte où l’avenir de Lionel Messi au FC Barcelone s’écrit en pointillés, Ronald Koeman a assuré entretenir une excellente relation avec l’international argentin depuis son arrivée.

Arrivé au FC Barcelone cet été en lieu et place de Quique Setién, Ronald Koeman n’était pas certain de pouvoir compter sur Lionel Messi cette saison. En effet, lors de sa venue, l’Argentin souhaitait quitter le club catalan, mais il a finalement été retenu par Josep Maria Bartomeu. Et même si La Pulga est maintenant dans les six derniers mois de son contrat au Barça, son implication au quotidien resterait exemplaire. C’est le message qu’a fait passer Ronald Koeman ce samedi après le match du FC Barcelone contre le Granada CF, une rencontre au cours de laquelle Lionel Messi a inscrit un doublé pour permettre à son équipe de s’imposer 4-0.

« Je l'ai vu motivé dans les vestiaires et à l’entraînement »