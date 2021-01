Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces précisions sur le retour de cette pépite au Barça !

Publié le 14 janvier 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Eric Garcia pourrait effectuer son grand retour au FC Barcelone dès cette fenêtre hivernale des transferts, le joueur de Manchester City aurait consenti un geste financier afin de faire son come-back.

En quête d’un renfort pour son secteur défensif depuis l’été dernier, le FC Barcelone serait enfin proche d’enregistrer la venue d’Eric Garcia. Le recrutement d’un défenseur central aurait été érigé comme l’une des priorités de Ronald Koeman, et c’est pourquoi le club catalan travaillerait depuis la dernière session estivale des transferts sur la venue du défenseur de 20 ans. Ainsi, il a dernièrement été annoncé qu’un accord avait été trouvé entre les Blaugrana et l’actuel joueur de Manchester City, où son contrat expirera en fin de saison. Toute la question serait désormais de savoir si Eric Garcia reviendra au FC Barcelone cet hiver dans le cadre d’un transfert ou librement l’été prochain, mais tout indique donc que l’ancien de la Masia effectuera bientôt son come-back en Catalogne.

L’offre de prolongation de Manchester City était supérieure à celle du FC Barcelone