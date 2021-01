Foot - Mercato

Mercato : Après l'OM, Boudjellal se lance dans un énorme projet avec... Anelka !

Publié le 14 janvier 2021 à 14h45 par A.M.

Longtemps pressenti pour devenir président de l'OM grâce au projet de rachat de Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal devrait finalement récupérer le Hyères FC. Et il aurait déjà identifié son premier gros coup avec Nicolas Anelka.

L'adage qui dit que tout va très vite dans le foot est parfaitement illustré par Mourad Boudjellal. En effet, l'ancien président du RC Toulon a longtemps monopolisé l'espace médiatique. Et pour cause, associé à Mohamed Ayachi Ajroudi, il a longtemps projeté de racheter l'OM. Un projet au sein duquel il était très impliqué et qui lui aurait permis de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud à la présidence du club phocéen. Toutefois, ce projet de rachat semble clairement avoir pris du plomb dans l'aile. Lors de ses dernières sorties médiatiques, Mourad Boudjellal reconnaissait d'ailleurs qu'il commençait à se faire à l'idée que Mohamed Ayachi Ajroudi ne convaincrait pas Frank McCourt de lui céder l'OM. Mais Boudjellal serait toutefois proche de réaliser son rêve en débarquant dans le foot.

Anelka directeur sportif de Boudjellal à Hyères ?