Mercato - Barcelone : Cette pépite de Koeman met les choses au clair pour son avenir !

Publié le 14 janvier 2021 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé sur le départ du FC Barcelone à plusieurs reprises, Riqui Puig a laissé entendre ce mercredi qu’il n’ira pas voir ailleurs prochainement.

Pourtant considéré comme l’un des meilleurs jeunes issus de la Masia ces dernières années, Riqui Puig traverse une saison délicate au FC Barcelone. Et pour cause, le milieu espagnol de 21 ans ne se voit pas accorder un temps de jeu conséquent par Ronald Koeman, qui ne lui a offert que 124 minutes de jeu cette saison toutes compétitions confondues. Par ailleurs, plusieurs informations sont parues dans la presse au sujet de la relation entre les deux hommes, celles-ci affirmant que le Néerlandais n’apprécie pas Riqui Puig, qu’il aurait même accusé d’être l’une des taupes du vestiaire. Ainsi, il a fréquemment été annoncé que le jeune du Barça pourrait prochainement aller voir ailleurs dans le cadre d’un prêt afin de parfaire sa formation. Seulement voilà, au sortir de la victoire du FC Barcelone face à la Real Sociedad en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne (1-1, 3-2 t.a.b), Riqui Puig a clairement annoncé qu’il allait tout faire pour se battre afin de se faire une place au sein du club catalan.

« Je ne vais pas jeter l’éponge »