Mercato - Barcelone : Des heures décisives pour la première recrue hivernale de Koeman !

Publié le 14 janvier 2021 à 20h30 par Bernard Colas

Désireux de se renforcer en ce mercato hivernal, Ronald Koeman espère notamment mettre la main sur Eric Garcia dans les prochains jours. Et le Néerlandais devrait être très rapidement fixé sur l’issue de ce dossier.

Sans surprise, le FC Barcelone ne s’est pas encore montré actif dans ce mercato hivernal. Il faut dire que la situation du club culé est très complexe. En plus de ses difficultés financières, le Barça ne peut agir librement sur le marché des transferts en l’absence de président. Le successeur de Josep Maria Bartomeu doit être élu par les socios le 24 janvier prochain, mais un report est clairement à l’ordre du jour en raison de la crise du Covid-19. Une réunion entre les autorités sanitaires du gouvernement catalan et le club culé doit se tenir ce vendredi pour décider de la tenue ou non de ces élections où trois hommes se font face : Joan Laporta, Victor Font et Toni Freix. De quoi bousculer encore un peu plus le mercato du Barça.

« Nous devons travailler ensemble »

Alors qu’on imaginait le mercato du FC Barcelone lancé à partir du 24 janvier avec l'élection d’un nouveau président à la tête du club, ce report envisagé change clairement la donne. Pourtant, Ronald Koeman attend du renfort et vise notamment Eric Garcia, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Le premier cité est clairement la piste la plus chaude des Blaugrana puisqu’un accord aurait déjà été trouvé avec le défenseur de Manchester City, bien décidé à revenir au sein de son club formateur. Ce jeudi, Victor Font a reconnu qu’une décision devait être prise dans ce dossier pour le bien du FC Barcelone. « Vu que les élections risquent d'être retardées, je ne sais pas de combien de temps, je pense que nous devons travailler ensemble, tous, candidats et manager, pour prendre les deux décisions les plus importantes de ces deux prochains mois. D’abord, les renforcements dans ce mercato hivernal. Je sais qu'Eric García veut venir et je pense que les relations avec Manchester City sont bonnes et qu'un accord économique intéressant peut être conclu. L'entraîneur a mis sur la table une liste de postes qui devraient être renforcés et que nous devrions essayer de signer. L'autre grande décision est de savoir comment traiter les problèmes de liquidités du club, la possibilité de recourir à une politique de crédit. Pour parvenir à la meilleure solution pour le club », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Sport .

Rencontre décisive vendredi