EXCLU - Mercato : Milan AC revoit ses plans pour Simakan

Publié le 14 janvier 2021 à 20h06 par Alexandre Higounet

Avec la blessure de Mohamed Simakan pour deux mois, le Milan AC envisagerait un achat dans l’optique de la fin de saison. Et souhaiterait discuter sur une nouvelle base avec Strasbourg.

Comme le10sport.com l’avait révélé, Mohamed Simakan, blessé au genou, va être éloigné des terrains pendant deux mois et cette indisponibilité a des conséquences sur l’attitude du Milan AC, qui est très intéressé par le jeune défenseur central du Racing Club de Strasbourg, et qui avait transmis une offre de 15 millions d’euros ferme, qui était proche de convenir au club alsacien.

Plus le même tarif

Selon nos informations, la situation a en effet légèrement évolué du côté du Milan AC. Le club rossonero envisagerait désormais de faire venir Mohamed Simakan en fin de saison, ce qui signifie que le joueur serait acheté puis prêté cet hiver à Strasbourg. Mais dans cette optique, le Milan AC ne serait plus disposé à payer le même prix et il compterait revoir son offre à la baisse. C’est ce qu’il aurait fait savoir à la direction du club alsacien. Reste à savoir dans quelle proportion et si le RC Strasbourg est disposé à négocier sur ces nouvelles bases.



A.H.