Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Une pépite de Domenech interpelle Kita pour son avenir !

Publié le 14 janvier 2021 à 20h10 par B.C.

Très courtisé dans ce mercato hivernal, Randal Kolo Muani a indiqué qu’il donnait sa priorité au FC Nantes.

Alors que le FC Nantes a réalisé une première partie de saison très décevante, Randal Kolo Muani est tout de même parvenu à se révéler aux yeux du grand public. Avec 2 buts et 2 passes décisives, l’attaquant de 22 ans apparaît comme l’un des joueurs sur lequel Raymond Domenech peut compter pour sauver le club de la relégation, à condition qu’il ne quitte pas les Canaris en ce mois de janvier. Randal Kolo Muani est en effet dans le viseur de plusieurs clubs, dont l’Eintracht Francfort et Leipzig comme vous l’a révélé le 10 Sport. De son côté, Raymond Domenech a affiché le souhait de conserver son joueur ce mercredi sur la chaîne Téléfoot : « Je pense que pour lui, stratégiquement, c’est mieux de partir à un moment où l’on est en haut de l’affiche. (…) Le jour où il partira, ce sera pour être titulaire, et pour ça, il doit s’affirmer ici, marquer des buts et qu’il soit reconnu comme un attaquant de très haut niveau. Et le meilleur tremplin, il est là, ça ne veut pas dire qu’à un moment ou à un autre il ne pourra pas faire autre chose, mais il ne faut pas griller les étapes pour ne pas se griller ».

« J’aimerais bien prolonger »