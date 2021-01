Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Eriksen totalement relancé ?

Publié le 14 janvier 2021 à 19h45 par A.C.

L’Inter pourrait finalement trouver une autre option pour Christian Eriksen... et ce n’est pas le Paris Saint-Germain !

Le vent tourne pour Christian Eriksen. Régulièrement lié au Paris Saint-Germain, mais également à un retour à Tottenham, le milieu pourrait voir sa situation changer à l’Inter. Alors qu’il était son premier détracteur, Antonio Conte a en effet laissé entendre qu’Eriksen pourrait finalement trouver plus de place à l’avenir, dans une position de meneur de jeu reculé. « Eriksen montre une attitude positive et travaille toujours très dur. Nous avons eu la chance de pouvoir beaucoup travailler pendant une semaine, après Noël. J'ai donc eu l’occasion de l’essayer dans un rôle différent, parce qu’en ce moment nous n’avons pas d’alternatives à Marcelo Brozovic » a déclaré Conte, au micro de Rai Sport. « On a eu cette opportunité et nous voulons continuer à travailler ainsi avec Eriksen. Nous voulons l’impliquer autant que possible. J’espère que ce match puisse aider Eriksen à croire en lui et devenir plus incisif ». Un départ semble donc s’éloigner pour Eriksen...

L’Inter pense à un échange entre Eriksen et Van de Beek