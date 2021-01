Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech intervient pour éviter un gros départ !

Publié le 13 janvier 2021 à 15h00 par B.C.

Alors que l’avenir de Randal Kolo Muani reste incertain, Raymond Domenech conseille à l’attaquant du FC Nantes de rester dans son club formateur.

Malgré la première partie de saison compliquée du FC Nantes, Randal Kolo Muani est parvenu à se faire remarquer en Ligue 1, au point d’attirer l’oeil de plusieurs clubs européens. L’attaquant de 22 ans, sous contrat jusqu’en juin 2022, est notamment dans le viseur de l’Eintracht Francfort mais également du RB Leipzig comme vous l’a révélé le10sport.com. Interrogé sur ce dossier, Raymond Domenech espère de son côté conserver l’attaquant et se justifie.

« Il ne faut pas griller les étapes »