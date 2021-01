Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, Real, PSG… Une opération colossale prend forme pour Haaland !

Publié le 13 janvier 2021 à 14h30 par B.C.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Erling Haaland aura l’embarras du choix pour son avenir s’il décide de quitter le Borussia Dortmund. Cependant, le FC Barcelone semble disposer d’une grosse longueur d’avance. Explications.

À seulement 20 ans, Erling Haaland est déjà l’une des attractions phares du football européen. Après s’être révélé au Red Bull Salzburg, le Norvégien fait désormais les beaux jours du Borussia Dortmund et enchaîne les prestations XXL. En une année, Haaland a inscrit 35 buts en 34 rencontres, dont 19 réalisations cette saison. La jeune pépite risque donc d’animer le prochain mercato estival, d’autant que les prétendants ne manquent pas. En début d’année, L’Equipe avait confirmé que la plupart des cadors européens étaient sur les rangs pour accueillir Erling Haaland dès l’été prochain, à l’instar du PSG, du Bayern Munich, de Manchester United, du Real Madrid ou encore du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines, le nom du Norvégien revient en effet avec insistance en Catalogne en vue des prochaines élections présidentielles. Toujours en lice pour prendre la tête du club culé, Emili Rousaud compterait notamment s’attacher ses services dès son arrivée comme il l’expliquait en décembre dernier : « Minguella (son colistier, NDLR) s'est entretenu avec Mino Raiola pour connaître les conditions dans lesquelles il viendrait et nous avons commencé à discuter. Pour un joueur comme lui, être dans un club comme le nôtre lui donnerait une belle vitrine dans le monde entie r. »

Raiola prépare l’arrivée d’Haaland au Barça