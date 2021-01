Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce retentissante sur l'avenir de Messi !

Publié le 14 janvier 2021 à 20h00 par A.D.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta veut à tout prix prolonger Lionel Messi. Comme il l'a clairement fait savoir, le renouvellement de La Pulga « n'est pas négociable ».

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait de plus en plus proche d'un départ du FC Barcelone. En effet, La Pulga serait dans le collimateur du PSG et de Manchester City, entre autres, et est libre de négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit depuis le 1er janvier. Alors que l'élection du nouveau président du Barça aura lieu le 24 janvier, Joan Laporta a clairement affiché ses ambitions en ce qui concerne Lionel Messi. Lors d'un entretien accordé à Eurosport Espagne , le candidat à la présidence du club blaugrana a affirmé son intention de prolonger Lionel Messi.

«On doit prolonger Messi, ce n’est pas négociable»