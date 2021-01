Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Scénario logique dans l’opération Neymar-Mbappe

Publié le 14 janvier 2021 à 17h15 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le PSG accorde aujourd’hui la priorité à la prolongation de Neymar devant celle de Kylian Mbappe. Que faut-il en penser ?

Selon les informations du journaliste de la Sexta, Jose Alvarez, présent sur le plateau de l’émission El Chiringuito , la direction du Paris Saint-Germain a désormais clairement fixé sa priorité sur la prolongation de Neymar, devant celle de Kylian Mbappe.

La priorité à Neymar est logique