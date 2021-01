Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat plus important pour Neymar ? Analyse

Publié le 14 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

En Espagne, certains affirment que le PSG serait prêt augmenter le salaire de Neymar pour la prolongation. Analyse.

Selon certaines informations circulant en Espagne, le Paris Saint-Germain pourrait augmenter le contrat de Neymar dans le cadre de sa prolongation. En effet, il serait question que le club de la capitale prolonge Neymar jusqu’en 2025 (contre juin 2022 aujourd’hui), moyennant un salaire de 40 millions d’euros annuel contre 35 millions aujourd’hui. Que faut-il en penser ?

Paris n’est pas en position faible dans la discussion

Cela apparaît tout de même peu probable. En effet, dans le contexte de la crise sanitaire, qui installe une pression générale à la baisse, et alors qu’il apparaît évident qu’aucun grand club européen n’est désireux ou en mesure de s’aligner sur le contrat actuel de Neymar, ce qui fait que le Brésilien n’a pas réellement de marché à ce jour, le PSG apparaît en position assez solide dans la négociation. Dans ces conditions, il apparaît très peu probable que le club octroie une hausse de salaire à son crack brésilien. L’option la plus probable semble plutôt que les deux parties s’entendent sur un contrat plus ou moins équivalent au précédent.