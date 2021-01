Foot - Mercato - Chelsea

EXCLU - Mercato : Chelsea pense à Andreï Shevchenko !

Publié le 4 janvier 2021 à 15h45 par Arthur Montagne mis à jour le 4 janvier 2021 à 15h48

Face aux difficultés rencontrées par Frank Lampard, Chelsea étudierait plusieurs options pour le remplacer. Selon nos sources, le nom d’Andreï Shevchenko ferait partie de la short-list des Blues.

Giflé par Manchester City à domicile (1-3), Chelsea est à la peine. Et son entraîneur, Frank Lampard, se retrouve de plus en plus fragilisé. Huitième de Premier League, son équipe est en crise, même si l’ancienne gloire du football anglais ne se sent pas en danger : « Je ne suis pas préoccupé par mon avenir ou détendu quant à savoir si nous pouvons avoir des hauts ou des bas. Je viens d'en parler aux joueurs. Je m'attendais à des périodes difficiles cette année (…) Je sais que ce n'est pas si simple. Je sais où nous en sommes. Que cela me mette de la pression ou non, peu importe. Il y a un mois, tout le monde me demandait si j'allais signer un nouveau contrat, maintenant les gens vont dire des choses différentes parce que d'un coup, nous vivons une mauvaise période où nous avons perdu quatre matches. Donc la pression reste constante dans ce métier et vous savez qu'il y aura toujours des moments difficiles ».

Abramovitch songe à l’option Shevchenko

Si Frank Lampard ne se sent pas menacé, du côté de l’état-major de Chelsea, on semble sur une toute autre position. Celle d’un avenir avec un nouvel entraîneur. Selon nos informations, plusieurs pistes sont d’ores et déjà à l’étude. Et l’une d’elle mènerait à Andreï Shevchenko. Actuellement sélectionneur de l’Ukraine, il a remis l’équipe nationale au premier plan après l’échec de l’Euro 2016. Lors des phases éliminatoires de l’Euro 2020, l’Ukraine a terminé invaincu, devant le Portugal, champion d’Europe en titre… Très apprécié par le milliardaire russe, Roman Abramovitch, Andreï Shevchenko (44 ans) a porté les couleurs de Chelsea entre 2006 et 2008. Un lien avec les Blues qu’il ne perd pas puisque son fils de 14 ans (né à Londres), Kristian, joue à Chelsea…