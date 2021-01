Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mohamed Salah donne le ton pour son avenir !

Publié le 18 janvier 2021 à 21h00 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid en quête de renforts dans le secteur offensif, Mohamed Salah s’est ouvert sur son avenir qui serait selon lui dicté par les dirigeants de Liverpool.

Ayant ouvert la porte au FC Barcelone et au Real Madrid en décembre dernier, Mohamed Salah a fait couler beaucoup d’encre dans la foulée de son interview accordée à As . Jusqu’à obliger Jürgen Klopp à assurer que ce n’était que des bruits de couloir à la toute fin du moins de décembre pour la chaîne Blood Red: Liverpool en apaisant les rumeurs de départ de son ailier. Selon Sky Sport , Zinedine Zidane aimerait frapper un grand coup en recrutant Mohamed Salah l’été prochain, soit à deux ans de l’expiration de son contrat à Liverpool. Qu’en pense le principal intéressé ? Son destin serait entre les mains des dirigeants des Reds .

« Comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club »