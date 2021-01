Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ à prévoir pour ces deux gros noms de Zidane ?

Publié le 18 janvier 2021 à 20h00 par H.G.

Alors qu’ils ont perdu en protagonisme ces derniers mois au Real Madrid, Isco et Marcelo pourraient bientôt voir leur aventure dans la capitale espagnole s’interrompre.

Un cycle est en train de se clore au sein du Real Madrid. En effet, tandis que Sergio Ramos arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain et que les négociations pour la prolongation de son contrat ne semblent pas avancer dans le bon sens, Isco et Marcelo arriveront bientôt à la fin de leur bail respectif. Les deux joueurs madrilènes verront en effet leur contrat expirer le 30 juin 2022, et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, ceux-ci ne devraient pas être prolongés tant ils ont perdu leur place dans le onze de Zinedine Zidane.

Isco et Marcelo ne seront pas prolongés par le Real Madrid !