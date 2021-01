Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez fixe ses conditions pour l’avenir de Benzema !

Publié le 18 janvier 2021 à 19h00 par H.G.

Alors que le contrat de Karim Benzema prendra fin le 30 juin 2022, le Real Madrid aurait l’intention de poursuivre sa collaboration avec l’attaquant français. Cependant, cela ne se fera pas de n’importe quelle manière.

Arrivé en 2009 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Karim Benzema s’est progressivement imposé comme l’un des meilleurs attaquants du monde au Real Madrid. En effet, à chaque fois qu’il a été mis en concurrence, le Français est parvenu à s’imposer et à performer. Ainsi, le buteur né à Lyon a été l’un des grands artisans des succès du club de la capitale espagnole ces dernières années, notamment dans la quête des quatre Ligues des Champions remportées par les Merengue en 2014, 2016, 2017 et 2018. Seulement voilà, à 33 ans, Karim Benzema se rapproche désormais de la fin de sa carrière. Cependant, ce n’est pas pour autant que le Real Madrid aurait l’intention de s’en séparer…

Des prolongations d’années en années pour Karim Benzema