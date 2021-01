Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Deschamps en rajoute une couche sur le cas Benzema !

Publié le 18 janvier 2021 à 9h00 par A.D. mis à jour le 18 janvier 2021 à 9h05

Depuis le scandale de l'affaire de la sex-tape, Didier Deschamps n'a plus sélectionné Karim Benzema en équipe de France. Interrogé une première fois samedi dernier, Didier Deschamps a accepté de se prononcer à nouveau sur le cas du buteur du Real Madrid et a expliqué que ses propos tenus à Marca en mai 2016 avaient eu des conséquences trop graves.

Impliqué dans l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'a plus été convoqué par Didier Deschamps depuis octobre 2015. Comme l'a rappelé le sélectionneur des Bleus, l'attaquant du Real Madrid paye sa sortie médiatique de mai 2016 à Marca dans laquelle il déclaré que « (Didier) Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France » . « C’est une trace , a confié Didier Deschamps lors d'un entretien accordé à RTL samedi. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche. Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais » .

«Je prends toujours mes décisions pour le bien de l'équipe de France»