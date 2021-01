Foot - Real Madrid

Real Madrid : Racisme, malentendu… Ce témoignage fort sur le malaise entre Benzema et Deschamps !

Publié le 14 janvier 2021 à 22h00 par B.C.

Invité de l’émission de C8 TPMP ce jeudi soir, Philippe Tournon, ancien attaché de presse des Bleus, est de nouveau revenu sur le malaise profond entre Didier Deschamps et Karim Benzema.

Ecarté de l’équipe de France en 2015 en raison de l’affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena, Karim Benzema n’a depuis plus reporté le maillot des Bleus . Cinq années plus tard, ce choix fait toujours débat, d’autant que l’attaquant de 33 ans enchaîne les grosses performances avec le Real Madrid. Mais le différend entre les deux hommes est avant tout extra-sportif puisque Karim Benzema avait lâché une phrase forte dans la presse espagnole à propos de son entraîneur : « Si Didier Deschamps est raciste ? Non, je ne le pense pas. Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. » À la suite de cette interview, la maison de Didier Deschamps avait été vandalisée, de quoi atteindre le point de non-retour entre le joueur et son sélectionneur comme l’a expliqué Philippe Tournon ce jeudi.

« C’est un énorme malentendu qui est parti d’une affaire judiciaire, et après les positions se sont écartées »