Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Après Zidane, Courtois pousse aussi un coup de gueule !

Publié le 10 janvier 2021 à 13h00 par La rédaction

Thibault Courtois était furieux contre la Liga après le match nul (0-0) contre Osasuna, disputé sur un terrain partiellement couvert de neige.

L'Espagne a été ensevelie par la neige ce weekend, ce qui n'a pas été sans conséquence pour la Liga. La rencontre programmée à 16h15 ce samedi entre l'Atletico Madrid et l'Athletic Bilbao a notamment été remise à plus tard. Le match entre Osasuna et le Real Madrid s'est bel et bien déroulé comme prévu samedi soir, ce qui a suscité l'énervement des Merengue .

« Nous ne sommes pas des marionnettes »