Real Madrid : Cette énorme sortie sur le malaise entre Benzema et Deschamps !

Publié le 10 janvier 2021 à 12h00 par T.M.

Ancien chef de presse de l’équipe de France, Philippe Tournon est revenu sur l’opposition entre Karim Benzema et Didier Deschamps qui dure depuis plusieurs années désormais.

Bien que Karim Benzema soit en grande forme avec le Real Madrid, cela ne suffit pas pour jouer avec l’équipe de France. En effet, le protégé de Zinedine Zidane est écarté par Didier Deschamps. Depuis 2015, KB9 n’a plus joué avec les Bleus. En cause, son implication dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, mais aussi son interview polémique dans la presse espagnole, durant laquelle Benzema expliquait : « Deschamps a cédé sous la pression d’une partie raciste de la France ».

« C’était trop »