Real Madrid - Malaise : Un choix fort de Zidane est critiqué en interne !

Publié le 14 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane fait de nombreux choix pour aligner la meilleure équipe possible à ses yeux. Toutefois, toutes les décisions du Français ne font pas l’unanimité. Explications.

Compte tenu du contexte sanitaire, le Real Madrid avait pris une grande décision pour le dernier mercato estival. En effet, Florentino Pérez avait annoncé remettre à plus tard les grandes opération prévues pour le recrutement. Ainsi, la Casa Blanca n’a fait aucune folie, ne dépensant aucun euro pour recruter. Le seul renfort qui est venu aider Zinedine Zidane aura été Martin Odegaard, rappelé de son prêt initial de deux saisons à la Real Sociedad. Pour le Norvégien, la chance de briller avec le Real Madrid se présentait enfin, mais il a vite déchanté. En effet, depuis le début de la saison, Odegaard a très peu joué, seulement 367 minutes toutes compétitions confondues.

Une gestion incomprise !