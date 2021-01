Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : L’origine du conflit entre Deschamps et Benzema est révélée !

Publié le 11 janvier 2021 à 13h00 par T.M.

Alors que Didier Deschamps a décidé de se passer des services de Karim Benzema en équipe de France, ce choix ne manque pas de faire réagir. Le sélectionneur des Bleus a pourtant ses raisons.

Tant que Didier Deschamps sera à la tête de l’équipe de France, il devrait être difficile de voir Karim Benzema faire son retour sous le maillot des Bleus. Cela fait depuis 2015 que l’attaquant du Real Madrid n’a plus été appelé en sélection nationale, et ce malgré ses performances exceptionnelles avec la Casa Blanca. En effet, entre Deschamps et Benzema, le différend est avant tout extra-sportif. Alors que cela avait débuté avec l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, cela s’était poursuivi avec l’interview polémique de KB9 à la presse espagnole. A la suite de celle-ci, le mot « raciste » avait d’ailleurs été tagué sur la maison de Didier Deschamps. C’est là que tout aurait basculé…

« Le Basque est rancunier »