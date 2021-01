Foot - Real Madrid

Real Madrid : Debbouze, émission... Cette anecdote sur la polémique entre Benzema et Deschamps !

Publié le 11 janvier 2021 à 16h00 par T.M.

Depuis 2015, la relation est rompue entre Karim Benzema et Didier Deschamps. Philippe Tournon, ancien chef de presse de l’équipe de France, a d’ailleurs livré une anecdote à ce sujet.

Alors que Karim Benzema vient de livrer la meilleure saison de sa carrière avec le Real Madrid, cela ne lui permet toujours pas de convaincre Didier Deschamps de le faire revenir en équipe de France. En effet, 2015, le buteur de Zinedine Zidane est mis de côté par le sélectionneur des Bleus. Selon Philippe Tournon, ancien chef de presse de l’équipe de France, c’est surtout l’affaire du tag sur la maison de Deschamps qui a tout fait voler en éclats : « Avec Benzema, la ligne rouge a été franchie quand sa femme l’appelle à Clairefontaine pour lui dire que le mot « raciste » avait été tagué sur sa maison ».

« T’as vu ce que Djamel a dit, on annule tout »